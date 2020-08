Hy wie snein de âldste dielnimmer fan it NK hurdfytsen: Pieter Weening is 39 jier, mar rydt noch altyd mei de bêsten mei. Dit jier rydt er it EK en de Giro d'Italia. Hy wie in outsider op it NK op de VAM-berch yn Drinte. We folgen him foar, ûnder en nei de koers. "As ik my folgjend seizoen wer sa fiel, wol ik noch wol efkes troch."