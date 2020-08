Ekotopen-kaart bringt kânsen en risiko's fan Waadsee yn kaart

De kaart kin troch natoerorganisaasjes en behearders fan de Waadsee brûkt wurde om bygelyks geskikte lokaasje te finen foar de oanlis fan seegers. Ek wurde de sânplaten yn byld brocht en kin sjoen wurde oft dy grutter of just lytser wurde. Ta beslút jout de kaart oan wêr't kwetsbere gebieten lizze wannear't der bygelyks in oaljeramp bart.