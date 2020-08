Oprop fan GGD: inkeld teste litte op corona by klachten

"In de afgelopen weken zien we steeds een toename van wel dertig procent ten opzichte van de week daarvoor, dus het gaat hard omhoog", seit Everhard Hofstra fan de GGD.

De sûnenstsjinst soarget derfoar dat se dat opfange kinne troch op te skalen mei mear minsken en mear materiaal. "We merken dat het steeds lastiger is om het bij te benen. De wachttijd loopt op, helaas, we blijven wel opschalen. Maar we ondersteunen de oproep van het ministerie, het is belangrijk dat mensen zonder klachten zich niet laten testen."

Yn prinsipe kinst inkeld in test krije ast klachten hast, mar se komme dus ek wol sûnder klachten. It komt foar dat minsken benadere binne troch de GGD yn it kontaktûndersyk of dat se yn karantêne moatte, dat se har teste litte, mar dat hat neffens Hofstra gjin doel. "Het is de bedoeling dat je in de weken daarna in de gaten houdt of je klachten krijgt, maar mensen denken 'als ik me laat testen en die is goed, dan ben ik klaar'. Maar dat is niet zo. Een test zegt op dat moment niets over de dagen daarna."

Reizen

Foar guon reizen nei it bûtenlân is in negative test nedich. "Daar is de teststraat van de GGD niet voor bedoeld. Dan moet je bij de KLM zijn."

Hofstra ferwachtet dat it tal testen noch wol tanimme sil. "De testcapaciteit willen we optimaal houden voor mensen met klachten, dus kom niet als je geen klachten hebt."