Simmerblog: Simmer yn Aldebiltsyl

Kirsten Zwijnenburg fan de Aerden Plaats, it toeristyske ynformaasjepunt en archeologyske stipepunt. "Het is ook een bezoekerscentrum met allerlei culturele activiteiten, maar is er ook moderne kunst in de kerk en een mooie tuin." Dizze wike ha se noch in nije oanwinst krigen: in houten berneklompke. "Hij is gevonden bij de boerderij Zeldenrust, het zou best de klomp van een dochter van dominee Schuiling kunnen zijn, ik denk dat 'ie wel honderd jaar oud is."

De Aerden Plaats giet ek yn op it ûntstean fan de Alde Biltdyk en de taal it Biltsk. "We hebben veel vakantiegangers gehad." Der is ek in streekprodukt; it ouwesylstercakeje. "Het is een speciaal recept, gemaakt door de bakker in Stiens."