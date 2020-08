Twadde dei fan pro-formasitting oer wapenhannel fanút kringloop Easterwâlde

By de rjochtbank yn Ljouwert is dizze moandei de twadde pro-formasitting yn de saak oer wapenhannel fanút de kringloop yn Easterwâlde. Ein febrewaris binne by ynfallen op 17 adressen yn Noard-Nederlân tsien fertochten oanhâlden foar ûnder oare drugs- en wapenhannel. By in ynfal yn in kringloopwinkel yn Easterwâlde en in oanhâlding yn Drachten waarden wapens, eksplosiven en drugs fûn.