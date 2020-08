Noordelijk Film Festival komt mei drive-in-bioskoop op It Saailân

It Noordelijk Film Festival sil yn novimber te krijen hawwe mei in mindere kapasiteit yn de filmsealen, om't it publyk op oardel meter ôfstân fan elkoar sitte moat. Buwalda: "Wat no bart by Slieker Film is dat wy twa of soms sels trije stuollen tusken de minsken ha. Dat moat wy aanst ek yn De Harmonie dwaan. Dat soarget der foar datst folle minder minsken kwyt kinst. Om dat op te fangen, ha wy besocht in ekstra seal te kreëarjen. Dat is by ús it Saailân wurden."

Geskikte bûtenfilms

De 'Drive-in-Cinema' is in oanfolling op it festival yn coronatiid, neffens de organisaasje: "een 'old-school' concept dat de nodige nostalgische kracht heeft". In film sjen wylst jo yn de auto sitte, is in yntime, feilige en ferantwurde wize. Mar tagelyk grutskalich, omdat jo mei in protte minsken tagelyk in film sjen kinne op it grutte doek. Dy film wurdt wol ôfstimd op de lokaasje, seit Buwalda ta. "Wy fokusje op Noard-Europeeske films, mar wy sjogge wol oft it past om de film bûten te draaien. It moat in tagonklik en foar in breed publyk ynteressante film wêze."