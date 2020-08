Triemstra kritysk: "De Frouljus PC giet troch, mar it úthingboerd fan de KNKB net"

De 37-jierrige keatser begrypt net dat ferieningen ta it beslút komme om de wedstriden te skrassen. "Persoanlik net. Ik snap dat minsken der problemen mei hawwe, mar sels bin ik net sa. Ik bin mear fan de mooglikheden. Ik tink dat je dingen no krekt wol organisearje moatte. As je dat dogge sa as de ferieningen dat no dogge, dan kin dat prima. Dan fynt der echt gjin besmetting fan corona plak," sa seit Triemstra.

Syn kollega Hans Wassenaar hat mingde gefoelens. "Oan de iene kant snap ik dat. It is coronatiid en de organisaasje is wol oars. Mar oan de oare kant, der binne wol foarsoarchsmaatregels dy't der naam wurde moatte, mar ik ha no net it idee dat dat ferskriklik út de klauwen rint. Je hawwe fansels wurk fan it protokol dat je meitsje moatte, mar as je genôch frijwilligers hawwe dan is it wol te realisearjen, ha ik it idee", seit Wassenaar.

Alternative wedstriden

Wassenaar hat der noch wol fertrouwen yn dat de wedstriidkalinder opfolle wurdt. "Ik sjoch it hiel gau barre dat der wedstriden organisearre wurde. Der kamen juster ek al minsken by ús dy't seinen we kinne ek wat wedstriden organisearje sûnder dat der punten oan te fertsjinje binne. Dat der keatst wurdt bin ik wol wis fan, mar it is even de fraach oft we noch in pear haadklassewedstriden organisearje kinne," seit Wassenaar.

Dat soarte fan wedstriden sjocht Triemstra lykwols net sitten. "Dan doch ik net mei yn elk gefal. Dan ha ik wol oare dingen te dwaan. Ik mei graach keatsen, mar ik wol wol dat it earne om giet. Dat is leuk oan it begjin fan it seizoen, mar dat hoecht om my no net," sa seit hy.

Hans Wassenaar oer it restant fan it seizoen: