Ek vv Sint-Anna smyt klup op slot fanwegen corona

It bestjoer skriuwt op de webside fan de feriening dat it giet om alle fuotbalaktiviteiten, trainingen as wedstriden, fan sawol senioaren as jeugd. De maatregel jildt ek foar it spyljen fan útwedstriden.

Fierder skriuwt it bestjoer dat 'wij in samenspraak met de GGD en andere instanties bepalen wanneer de voetbalactiviteiten worden hervat'. Juster waard bekend dat vv Foarút út Menaam it sportkompleks ticht die, ek yn ferbân mei corona.