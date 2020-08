Friezen helje einstreek net op NK hurdfytsen

Weening nea yn de wedstriid

Ek Pieter Weening helle de finish net. Hy kneep sa'n 50 kilometer foar de finish yn de remmen. "Ik ha eins de hiele wedstriid efter de feiten oanriden. Ik ried yn it begjin al lek en doe der in flinke groep mei Van der Poel fuortried, siet ik der net by, mar ik kaam der ek net mear by. Der sieten in soad mannen fan Jumbo-Visma by en dy smieten de dyk ticht. It parkoers is eins NK-ûnweardich. It is sa smel, kinst hast net ynhelje. Ik wie net goed genôch, mar it siet ek net mei hjoed."

Takom wike rydt Weening it EK yn Frankryk.