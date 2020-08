Marten Bergsma-en-dy pakke de winst yn Easterlittens

Tuinenga-en-dy winne Wjelsryp

De froulju keatsen snein yn de haadklasse yn Wjelsryp. De winst gie dêr nei it partoer fan Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Yn de finale tsjin it partoer fan Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum makke Bakker it nei in spannende wedstriid ôf mei in boppeslach op 5-4 en 6-6.

De lytse preemje yn Wjelsryp wie foar it partoer fan Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.