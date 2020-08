Anouska Koster: "De lêste omloop wie hiel swier, mar de beleanning is moai"

De hurdfytser fan De Westereen is alwer ûnderweis nei har folgjende wedstriid, mar sjocht noch efkes werom nei sneontemiddei. Se kaam al betiid yn de kopgroep telâne, tegearre mei Anna van der Breggen en Jip van den Bos. "Ik seach dat de ploech fan Van der Breggen der in hurde koers fan meitsje woe. En ik ha hurd oan it trainen west de ôfrûne moannen, dus dan wolst dy ek sjen litte. It is in kampioenskip, en dat is altyd in aparte wedstriid. Ast dan wat wolst, moast by de les wêze. Dus doe't Anna gie, koe ik mei har mei en doe wiene wy fuort."

Driging fan achterút

It wie de earste serieuze ûntsnapping fan de wedstriid, mar Koster wie net benaud dat se te betiid op kop kaam. "Ik hie der wol fertrouwen yn, benammen mei Anna yn de groep. Fansels hâlde je rekken mei dat der noch froulju fan efter werom komme, mar úteinlik kamen se net mear by my."