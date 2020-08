Doutzen Kroes docht har amazônepak wer oan foar film Wonder Woman

By de DCFanDome is in nije trailer toand fan de film Wonder Woman 1984. No is dit net sa hiel bysûnder, want by dat online evenemint stiene in hiel soad trailers yn 'e planning. Wol is it sa dat ús Doutzen yn de trailer fan de nije Wonder Woman film sit, dus hat Doutzen har amazônepak wer oan dien?

Troch Lars Hoekstra (onlineredakteur)