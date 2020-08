Nard Brandsma ek de bêste by ljepperij yn Drylts

It wie de alfde wedstriid fan de fierljepkompetysje sneontejûn yn Drylts. Oane Galama ljepte yn de oergongsklasse, mar pleatste him mei 19.68 foar de finale. Dy ôfstân wie úteinlik ek genôch foar it twadde plak. Thewis Hobma kwalifisearre him wol foar de finale, mar keas derfoar om net te springen.

Yn de finale ljepte winner Brandsma noch nei de twadde ôfstân fan de dei mei 19.87.

Bokma wint mei finalesprong

By de froulju gie de winst nei Sigrid Bokma, dy't de winst pakte mei har earste finalesprong. Dêryn kaam se ta 14.63. Dêrmei gie se oer Anneke Broersma hinne (14.32). Maureen Poiesz, dy't yn de finale net mear yn aksje kaam, waard mei 14.15 tredde.

By de junioaren ljepte Auke Zijlstra in nij persoanlik rekôr mei 17.17 mar dat wie net genôch om Wietse Nauta (18.78) fan winst ôf te hâlden. Zijlstra koe wol klassemintslieder Rutger Haanstra foarbliuwe. Haanstra kaam yn Drylts net fierder dan 16.80.

Broekstra klasse apart

Wisse Broekstra wie oppenij in klasse apart by de jonges. Hy ljepte yn syn earste sprong nei 17.40, en dat wie mear as genôch foar de winst. Twadde waard Wietse Steensma (16.01), it tredde plak wie foar Arend Veenstra (15.70).

By de famkes wie de oerwinning foar Hanneke Westert (13.44), foar Hilde van der Weij (13.28) en Grytsje Veltman (yn in nij persoanlik rekôr fan 13.21).