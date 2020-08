Winst foar Bauke Triemstra-en-dy by troch-inoar-lotsjen Sint-Jabik

Keatsers Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Erwin Zijlstra ha yn Sint-Jabik de haadklassepartij troch-inoar-lotsjen wûn. It partoer wûn yn in spannende finale mei 5-5 en 6-4 fan Menno van Zwieten, Kevin Hiemstra en Patrick Scheepstra. Van Zwieten einige de finale mei in foarslach.