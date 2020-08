Wynsurfers binne benaud om plak by Koarnwertersân te ferliezen

De wynsurfers, ferienige yn Stakeholders Windsurfen Afsluitdijk, ha in brief skreaun oan de gemeente Súdwest Fryslân. "Wij maken ons grote zorgen dat de plek straks niet meer toegankelijk is voor een grote groep mensen zoals windsurfers, badgasten, maar ook kitesurfers. Je ziet het nu al dat er bijna niemand meer kan parkeren", seit Twan Verseput, twafâldich wrâldkampioen speedsurfen.

Tagelyk is hy benaud dat de kitesurfers it plak taeigenje wolle. Dizze sport is de lêste jierren eksplosyf groeid, mar der mei mar op in pear plakken kitesurft wurde. Foar wynsurfers jilde dizze strange regels net, mar it plak by Koarnwertersân is in unyk plak foar harren.