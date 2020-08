SC Cambuur wint lêste oefenduel yn tarieding op nije seizoen

De start fan de Ljouwerters wie poerbêst. Yn de tredde minút koe Robin Maulun knap wurk fan Antonia ôfwurkje en de Ljouwerters op 1-0 sette. In pear minuten letter omspile spits Mühren de keeper fan Dordrecht, mar hy rekke de peal mei syn ynset. Cambuur besocht dêrnei troch te drukken en gie op syk nei de 2-0. Under oare Maulun, Kallon en Mühren krigen dêrfoar wol kânsen, benammen Kallon wie twa kear tichteby, mar de foarsprong waard net ferdûbele.

Kallon makket 2-0

Oan de oare kant wie it Bangura dy't as linksback yndruk makke yn de ferdigening. Sintrale ferdigener Sven Nieuwpoort rekke yn it begjin fan it duel blessearre. It like derop dat hy troch koe, mar dochs waard hy nei goed in heal oere spile nei de kant helle foar Doke Schmidt.

It like derop dat it by 1-0 bliuwe soe, mar troch Issa Kallon waard it foar it skoft dochs noch 2-0. Nei syn goal waard Kallon daliks wiksele mei in lichte blessuere, syn ferfanger wie Ragnar Oratmangoen.

Dordrecht werom yn it duel

Ek nei it skoft wie de keeper fan FC Dordrecht de man dy't it faakst yn aksje komme moast. It like in kwestje fan tiid oant it 3-0 of miskien wol 4-0 wurde soe, mar út it neat kaam Dordrecht werom yn it duel. It earste skot fan Dordrecht tusken de peallen by Sonny Stevens soarge daliks foar de oansluting fan de gasten. Jaron Vicario makke it doelpunt.

Dordrecht kaam dêrnei wat better yn it duel, en makke der mei noch tweintich minuten op de klok ek noch 2-2 fan. Agrafiotis mocht in strafskop nimme, en die dat flaterleas. Mühren sette Cambuur efkes letter wer op foarsprong, mar seach syn goal ôfkard fanwegen bûtenspul.

Altyd wer Mühren

Mei noch in pear minuten te gean kaam Cambuur dochs wer op foarsprong. Wa oars dan Robert Mühren wie it einstation fan in moaie oanfal fan de Ljouwerters. Krekt foar tiid waard it noch 4-2 troch Giovanni Korte. Dêrmei wie it duel ek spile.

Cambuur iepenet de kompetysje takom wike freed thús tsjin NEC. Dat duel begjint om 21.00 oere en is te folgjen by Omrop Fryslân op de radio.