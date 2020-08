Amazône Rixt van der Horst begjint crowdfundingsaksje foar de Spelen

Se is in crowdfundingsaksje begûn mei as doel om 36.000 euro op te heljen. Omdat alles in jier útsteld is, binne de kosten folle heger.

"It is dreech om sponsoaren te finen troch it coronafirus. Sûnder dat bedrach wurdt it lestich om nei de Spelen te gean. It bedrach is foar de tarieding, de kosten sitte yn wedstriden, ûnderhâld, begelieding, materiaal en keuringen." De lêste moannen hie se in soad soargen en stress oft se it wol rûnkrije koe. "Mei de aksje hoopje ik my mear te fokusjen op de sport."

Goud

"Ik meitsje kâns op goud, dus in optimale tarieding ha ik nedich. Ik gean echt foar goud." It útstel is ferfelend, mar se rjochtet har op de takomst. "Ik ha no ek in jier langer om noch better te wurden."

Se hat sûnt corona net mear riden en kommende snein is de earste wedstriid. "Dat is wer foar it earst en ek wol wer spannend, mar ik ha der fertrouwen yn. Yn it hynder sit in soad progresje en we kinne as kombinaasje noch folle better wurde. We geane elke wike wer in stapke foarút."