Omrop TIP: Fierljeppen Drylts live te folgjen

Yn Drylts is dizze sneon de alfde en lêste reguliere wedstryd fan de fierljepkompetysje. Omrop Fryslân is derby mei in livestream. It begjint om 18.30 oere en is te folgjen fia de webside en de app. Mei kommentaar fan sportferslachjouwer Freark Wijma en analist Hendrik Murk Haanstra.