Skerm ôfkard yn buertbus; dy moat oan de kant stean bliuwe

"Der sit mar ien doar yn de bus en minsken moatte flakby de sjauffeur ynstappe en der sitte gjin skermen yn de bus", fertelt Pytsje Hospes fan it bestjoer fan de buertbus yn Himmelum. "It is dus net fertroud om te riden. We ha wol dwaande west mei in skerm, mar dat is ôfkard troch de RDW. It buske falt ûnder lúkse auto's."

It bestjoer fynt it net feilich om de bus ride te litten, mar ek de sjauffeurs wolle leaver net. "We ha in enkête hâlden en 80 prosint seit dat se sûnder skerm net ride wolle." Ien fan dy frijwilligers is Durk Osinga. "Myn sûnens wol ik net yn gefaar bringe."

In lanlike wurkgroep is dwaande om wat oars te betinken. "We hienen hope dat we fan 1 septimber ôf wer ride koenen, mar dat sit der foarearst net yn."

De buertbus yn Himmelum is wichtich, want der is gjin gewoane busferbining. Jeugd makket der gebrûk fan nei skoalle, mar ek âlderein om te boadskipjen en ek toeristen.