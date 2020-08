Frysk Lânboumuseum is posityf oer de takomst

Dijkstra is posityf oer de takomst. "It is seker noch gjin einde ferhaal, ferline jier ha we in bêst jier draaid, mar dy winst binne we wer kwyt."

It nije edukaasjeprogramma begjint ek wer. "De earste groepen komme yn septimber. We ha in rom museum, dus dy oardelmeter slagget wol."

Twa jier lyn is it museum nei Ljouwert ferhuze.