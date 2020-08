Jonge dûmny Anne Meta Kobes te gast yn Buro de Vries

Dizze simmer set it radioprogramma Buro de Vries alle wiken de doarren iepen foar in jonge Fries of Friezinne dy't in bysûnder ferhaal of bysûndere ambysjes hat. Of beide. Anne Meta Kobes Gerritsen skoot kommende snein oan by Simone Scheffer. Se komt dan streekrjocht út de protestantske tsjerke Trinitas op It Hearrenfean dêr't se de moarns in tsjinst liedt.