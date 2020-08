Jonge dûmny Anne Meta Kobes: "houd moed, heb lief"

Speeddate

Se studearre teology oan de VU yn Amsterdam en dêrnei de oplieding ta predikant yn Kampen. Har pake wie ek predikant. Se is sûnt 2014 ferbûn oan de Trinitastsjerke op It Hearrenfean. Se is der tige wiis mei dat de gemeente it oandoarde mei sa'n jonge frou as predikant. Se wie eins noch net iens ôfstudearre doe't se in speeddate hie mei minsken fan de tsjerke op It Hearrenfean. En it matchte. Dat wie in foarboade fan in gearwurking.

Dat Anne Meta dûmny waard wie tafal, mar ek wer in soarte fan logysk. Se woe Nederlânsk of skiednis studearje, mar gie ek efkes by teology te sjen. En dêr foel it kwartsje. Mei it leauwe wie se al opgroeid. Har pake wie dûmny, ûnder oaren by de Koepeltsjerke yn Ljouwert. Hy is ek in ynspirator. Har heit en mem troffen mekoar ek yn de tsjerke.

Foarbyld

It leauwe wie dus fan grutte betsjutting yn it gesin. Oer pake seit se: "In mijn hoofd was mijn opa de dominee een hele fijn bijzondere man. Hij heeft voor mij zeker de weg geëffend in mijn denken over het domineeschap, hij is echt een voorbeeld."