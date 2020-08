A6 wer frij nei slim ûngelok; oer 100 meter is asfalt ferfongen

By de ferwûnen is in persoan út Snits fan 60 jier en in persoan fan 40 jier út Haulerwyk. Dy binne nei it sikehûs brocht, lykas de bestjoerder fan de oare frachtwein.

Oer in lingte fan 100 meter is it asfalt ferfongen.

De weinen belutsen by it ûngelok koenen freedtejûn let pas burgen wurde. De reparaasjewurksumheden binne nei 23.00 oere begûn. Der is de hiele nacht trochwurke.