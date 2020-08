Ekstreme waar sit ynsekten yn 't paad

Goed nijs

It goede nijs is dat je de natuer sa ynrjochtsje en beheare kinne dat it lytse guod it goed hat of sels hiel goed. Ek by dit ekstremere waar. Soks is bygelyks te sjen yn sompegebiet de Houtwiel by Feanwâlden, mar ek by de Himpensermar by Ljouwert.

Wichtige yngrediïnten dêrfoar binne in heech wetterpeil mei in goede kwaliteit wetter en in oanpast meanbehear wêrby't je rekken hâlde mei de libbenssyklus fan de ynsekten. Hanenburg: "De measte ynsekten hawwe in kompleks leefgebiet. Der moat fan allerhanne aspekten wat wêze en dat kinne je betsjinje. Dêr kinne je mei it behear hiel goed rekken mei hâlde."