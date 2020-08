Folle drokker yn Jopie Huisman Museum, mar min foarseizoen noch net goedmakke

In besite oan it museum sjocht der op it stuit wol krekt wat oars út as oars. Sa is der mar ien yngong beskikber, steane der stikkers op de flier en moatte je somtiden bûten wachtsje om't it binnen te drok is.

"Wy hawwe hûndert audiotoerapparaten beskikber en as dy op binne dan mei der net ien mear binnen. En dat hat der al in pear kear foar soarge dat der lange rigen bûten stiene." De wachttiid wie dan neffens Bakker nea mear as tsien minuten, mar it seit wol in soad oer de grutte belangstelling.

Bakker: "It fernuvere ús eins wol wat. It is tige drok yn Warkum, mar dat hat alles te krijen mei it moaie waar. Mar nettsjinsteande dat moaie waar komme de minsken dizze simmer ek graach efkes it museum yn."