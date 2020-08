De spagaat fan Gerry Hamstra en Hearrenfean: spilers ferkeapje of net?

Mei tank oan Hamstra hat Hearrenfean goed jild fertsjinne. Dat is mar goed ek. Hearrenfean hat al jierren in operasjoneel tekoart. It lêste jier wie dat 6,3 miljoen euro. De fraach is no: is dat lytser wurden? "Dat is nog maar de vraag", seit Hamstra. "Maar het is wel duidelijk dat we niet veel kunnen uitgeven. We richten ons op transfervrije spelers of spelers voor een klein transferbedrag."

Yntern wurde maatregels naam, mar mear as it fuortgean fan teammanager Herman van Dijk is der oant no ta net kommunisearre. Ek oer it ferleegjen fan de hier fan it stadion is noch altyd gjin akkoart mei Sportstad Heerenveen. Boppedat sil corona Hearrenfean ek sear dwaan. Sa is de kâns bêst grut dat it operasjoneel tekoart noch altyd om de 6 miljoen euro hinne sit.

Net in soad oerholden

In simpele rekkensom leart ús dat Hearrenfean de lêste trije jier sa'n 32 miljoen euro (transferwinst 40 miljoen minus 8 miljoen euro foar oankeapen) fertsjinne hat. Dêr is net folle mear fan oer. Goed 18 miljoen giet op oan it tichtmeitsjen fan it operasjoneel tekoart fan 6 miljoen euro it jier. Dan bliuwt der noch 14 miljoen euro oer, mar fan de transferjilden giet ek in soad op oan jild foar de saakwaarnimmers, opliedingsfergoedings foar de jeugdklups dêr't de spiler fuotballe hat en belesting. In soad jild hat Hearrenfean hoe dan ek net oerholden.

Dat betsjut dat Hearrenfean ferkeapje moat. Dat hoecht net perfoarst no, mar om op lange termyn te oerlibjen, is Hearrenfean wol ôfhinklik fan transfers. Hearrenfean hat in eigen fermogen wêrtroch't it wol wat oerlibje kin. Mar it gat fan seis miljoen kin dêr net elts jier mei folle wurde. Dus ha Hearrenfean en Hamstra in dilemma. "Dat klopt, maar daar hebben we alle vertrouwen in dat we daar goed uitkomen en straks een competitieve selectie hebben. Maar het zou wel eens lekker zijn als we niet elk jaar spelers hoeven te verkopen. Dat is nu nou eenmaal niet de situatie bij Heerenveen."

It folsleine ynterview mei Gerry Hamstra oer de situaasje by SC Hearrenfean: