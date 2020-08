UPDATE: Persoan omkaam by ûngelok op A6 en fjouwer ferwûnen, dyk bliuwt ticht

By it ûngelok, ta hichte fan Sint-Nyk, wiene freed twa frachtweinen en ferskate auto's belutsen. It soe yn totaal gean om seis belutsen weinen. Wat der krekt bard is, is noch net dúdlik, seit plysjewurdfierder Anthony Hogeveen: "Het blijft lastig, de collega's van de verkeersongevallenanalyse doen onderzoek. Het lijkt erop dat een aantal voertuigen, die achter elkaar reden, op elkaar zijn gereden. Wat er precies is gebeurd, dat moeten we nog onderzoeken. We zoeken ook naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien."

Earst waard tocht dat ien fan de frachtweinen mooglik gefaarlike stoffen hie, mar út ûndersyk kaam nei foaren dat dy gefaarlike stoffen der net binne, seit Rykswettersteat.