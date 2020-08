Feilich op 'e fyts nei skoalle yn Mullum: "Auto's ride hjir somtiden hiel hurd"

Uteinlik is der keazen foar in tunnel yn it nije fytspaad, dat sa'n oardel miljoen euro kostet en goed 900 meter lang is. Foar bern dy't fan Winaam alle dagen nei Mullum ta moasten, rydt der no noch alle dagen in taksybuske. By basisskoalle OBS Middelstein binne se dan ek tige wiis dat fan takom maitiid ôf de bern wer feilich op de fyts komme kinne.

Yn 2021 klear

"We binne hjir seker bliid mei. Ik ha wolris tocht op tsjustere winterdagen: soe it wol goed komme?", seit direkteur Annie Schotanus. "En oarsom is it ek folle makliker. Somtiden ha wy mei in groep in ekskurzje yn Winaam. Foar ús dosinten wie it ek net altyd noflik om mei in grutte groep op de fyts op 'en paad te gean."

De nije fytsferbining rint aardich rjocht tusken beide doarpen en is dêrtroch twa kilometer koarter as de rûte fan no. De ferwachting is dat it nije fytspaad yn de maitiid fan 2021 klear is.