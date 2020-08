A6 yn beide rjochtingen ticht nei ûngelok by Sint Nyk

By in swier ûngelok op de sneldyk A6 binne freedtemiddei yn elts gefal seis weinen, wêrûnder twa frachtweinen, belutsen rekke. Ien fan de twa frachtweinen stiet yn de brân. It ûngelok is yn noardlike rjochting op de A6, ta hichte fan Sint Nyk. De dyk is ticht yn beide rjochtingen fanwege in lading mei gefaarlike stoffen yn ien fan de weinen.