Utslaande brân yn loads oan de Warmoltsstrjitte yn De Harkema

Hoe't de brân ûntstean koe, is noch net dúdlik. De brânwacht is noch in skoftsje dwaande mei it neiblussen fan de brân. Stichting Salvage is ûnderweis nei De Harkema om de eigener te helpen by de skea. Benammen de loads hat skea, mar ek yn de wenning is der reekskea.

Elkenien stie op tiid bûten, seit de brânwacht.