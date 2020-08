Stiging Fryske coronagefallen stabilisearret; 500 sollisitanten foar GGD

Wykrekôr

GGD Fryslân hat de ôfrûne wike 4.203 tests dien. Kleinhuis: "Dat is in wykrekôr. As je de tests op Skylge dêrfan ôflûke, sa'n 800, is it noch hieltyd mear as oare wiken. It rint aardich op yn de tesstrjitten."

Kleinhuis tinkt dat de oanrin de kommende wiken wol tanimme sil, no't de fakânsje ôfrûn is. "De parsekonferinsje hat ek holpen by de bewustwurding fan wat der geande is en dat we wekker wurde moatte. It firus is net fuort. Ik bin bliid dat it oantal tests tanimt en dat minsken har teste litte wolle."

Dokkum en Skylge

Der is ek posityf nijs rûnom it coronakluster yn Dokkum. De ôfrûne trije dagen binne dêr gjin nije positive coronabesmettingen konstatearre. "Wylst Dokkumers har in soad testen litten hawwe", seit Kleinhuis. "Ik tink dat dat komt troch it skrikeffect. De boargemaster hat in goede oprop dien. Minsken realisearje har dêrtroch wat no it libben mei corona is."

Ek op Skylge binne der gjin nije coronagefallen nei foaren kaam. De teststrjitte dêr is yntusken ek sletten.

Kwart besmettings yn bûtenlân

500 sollisitanten

In skoft lyn die GGD Fryslân in oprop om't se personiel socht dat boarne- en kontaktûndersyk dwaan koe. "Der hawwe 500 minsken reagearre, dat is in soad. Kommende wiken sykje we geskikte kandidaten út. Dat kostet wol tiid, om't we harren opliede en ynwurkje moatte", seit Kleinhuis.

Ferwachting is dat it firus yn de hjerst noch flink om him hinne gripe sil. "Wy lizze op koers en binne taret op de oantallen dy't wy ferwachtsje. We hoopje dat it der net mear wurde."