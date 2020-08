Pieter Weening sjocht kânsen op NK hurdfytsen: "It wurdt in slitaazjeslach"

By de manlju giet it om in rûntsje fan 7,3 kilometer mei de VAM-berch en it plakje Wijster. Sa wurde der elts rûntsje twa beklimmings ynpland: ien fan 500 meter (gemiddeld 15%, mei in streek fan 150 meter oan kasseien en in part fan 24%) en ien fan 200 meter fan 15 prosint. Net bepaald bergen en net ideaal foar Weening, dy't graach wat langer klimme mei. "Mar ik tink dat it in slitaazjeslach wurdt. Troch corona sil net eltsenien in hiel soad meters yn de fuotten ha. Of seker net wedstriidkilometers. En dat is dochs wat oars as traine. Dêrom tink ik dat der in soad útfalle, hielendal as it ek nochris waarm wurdt."

Weening rydt no by Trek-Segafredo. De Italiaanske ploech hat ek Bauke Mollema yn harren team, mar Mollema docht snein net mei. Hy riedt him ta op de Tour de France. Itselde jildt foar toppers as Tom Dumoulin en Robert Gesink. Koen de Kort is ploechgenoat fan Weening en hy docht wol mei. Ek fjildrenner Lars van der Haar rydt foar Trek.

Italiaansk seizoen foar Weening

Weening syn seizoen stiet benammen yn it teken fan de Giro d'Italia. "Ik fyn it gewoan in hiele moaie koers. Moaier as de Tour. Yn Frankryk is it faak hektysk, yn de Giro is it faak wat technysker. Dat leit my ek better." Dizze Giro sil hy foaral 'knechtsje' moatte foar kopman Vincenzo Nibali. "Mar dat betsjut net dat der gjin kânsen komme foar my. It hinget der ek mar fanôf hoe goed oft Nibali is. Mar we sille ek wolris ien mei stjoere en dan witte je noait oft de kopgroep wol wer pakt wurdt."

Weening ried ferline wike it Critérium du Dauphiné. Fiif dagen lang hast allinnich mar klimme mei in lading oan hichtemeters. "It wie echt hiel swier. Net normaal. Sels yn de Tour ha ik dit noch net meimakke. Ik bin der wol goed trochhinne rôle, ik fiel my goed."

En dat wylst Weening dochs echt al 39 jier is. "Je fernimme op dizze leeftiid wol dat je net mear better wurde. Mar ik moat sizze dat ik ek net it gefoel ha dat ik minder wurd. Ik ha de moaiste en measte oerwinnings ek pas letter yn myn karriêre pakt. Dat seit tink ik ek wol wat."