Soad skea oan losrekke driuwend sinnepark by Nij Beets

It park bestiet út 33.000 sinnepanielen. It siet yn de lêste boufaze en wie noch net oansletten op it net. Kommende wike soe de tydlike ferankering oanpast wurde nei de permaninte ferankering. It park soe dan ek yn gebrûk naam wurde. It is net bekend hoelang't it duorret foardat it park enerzjy leverje kin.

"Door het extreme weer van afgelopen nacht is ons drijvende zonnepark losgeraakt en voor een deel op de wal terechtgekomen", seit Maarten de Groot, wurdfierder fan GroenLeven.

Meiwurkers fan GroenLeven binne yntusken drok dwaande de skea te ynventarisearjen en besykje dy sa gau as mooglik te ferhelpen. "Ik kan op dit moment wel zeggen dat er geen panelen in het water zijn geraakt", seit De Groot.