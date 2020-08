File by De Zwette yn Ljouwert; alle fergeze parrebeammen ophelle

Alle 4.000 parrebeammen dy't freed fergees op te heljen wiene by De Zwette yn Ljouwert binne ferjûn. Der stiene freedtemoarn ier en betiid al in soad minsken yn 'e rige om in beam te bemachtigjen. Dat koe fan 9.00 oere ôf, mar dêrfoar stie it ferkear op alle ynfalsdiken al fêst. Binnen in oere wiene alle beammen ophelle.