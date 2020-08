Simmerblog: Simmer yn Koatstertille

By it bedriuw Haitsma beton yn it doarp steane hast hûndert minsken op de leanlist. Direkteur is Wim Comello, dy't der al tritich jier wurket yn allegear ferskate funksjes. Hy is grutsk, want Haitsma hat in wrâldrekôr: de langste lizzer, fan 69 meter. "Dy is foar in rûnwei yn Wanssum, yn Limboarch. De lizzer giet oer in haven hinne. Dy lingte is ek handich foar boaten, want dy hoege no net om peallen hinne dy't yn it wetter steane."

Sa'n grutte lizzer wie wol in útdaging, fertelt Comello. "Je komme yn diminsjes dy't yngewikkeld binne. Achterôf foel it ta, mar it wie wol spannend. Dat is ek goed, want dêr wurde je better fan. Je leare der in soad fan."