Kroegen ticht op oarspronklike dagen Sint Nykster Merke

"As je hjir miskien wol tûzen man op de dyk hawwe en der sit in moai bultsje bier yn, dan is dat net te hanthavenjen. De ferantwurdlikens wurdt by ús dellein. En dat is wol in bytsje skeef", leit ien fan de kroecheigeners út. "Mei 250 man mei oardel meter dertusken is gjin feestje te bouwen."

De kroegen tochten earst wol iepen te kinnen op de dagen dêr't de Sint Nykster Merke oarspronklik op hâlden wurde soe. "Mar doe hawwe we kontakt mei elkoar hân en seiden we al: dit hâlde we net yn de hân. Minsken sille dochs komme", fertelt in oare kroechbaas.

Plysje-agint yn plak fan kroechbaas

"De Sint Nykster Merke is in begryp, dêr komme in hiel soad minsken op ôf. En ek al is der gjin merke dit jier, se komme dochs", leit wer in oar út. De kroecheigeners ferwachtsje dat minsken, benammen jongerein, thús yndrinke sille en dêrnei nei it plein yn it sintrum ta komme. "Dan sitte wy mei it feest. Dy oanrin kinne wy net oan. Dan binne we mear plysje-agint as kroechbaas."

"We kinne no net it risiko nimme dat hjir in útbraak is." Ek finansjeel is it in strop. "We hoopje dat we allegear wat spek op de bonken hawwe. Finansjeel is it in dreun foar de kop. Mar de sûnens fan alle minsken is folle wichtiger as in pear spikers op de bank."