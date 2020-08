Fryske dokter op Sint Maarten: "Als dit niet de piek is, hebben we een probleem"

Op it Nederlânske part fan Sint Maarten wenje sa'n 40.000 minsken. Op 17 maart fan dit jier waard it firus der foar it earst fêststeld en op 31 maart ferstoar de earste persoan deroan. Neffens de webside fan it RIVM binne dêr sûnt maart 353 coronagefallen konstatearre en 17 minsken ferstoarn.

Gerritsen is nei it eilân helle fanwegen syn ekspertize. "Niemand is ervaren in dit virus natuurlijk. Wij hebben het nu één keer gezien, in maart en april. Wij nemen wel ervaring mee, maar slechts van een paar maanden."

Ferskillende talen

De Goutumer moast oan de slach yn in lyts sikehûs. "Het is natuurlijk heel anders in een ziekenhuis waar alles heel klein en open is. Het is een hele andere manier van werken."

Wat it ek net makliker makket, is dat der Nederlânsk en Ingelsk troch inoar hinne brûkt wurdt. "En ze gebruiken Amerikaanse medicijnen en Amerikaanse eenheden. Dat is voor ons behoorlijk wennen."