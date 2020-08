Omrop TIP: wedstriid SC Cambuur – FC Dordrecht live by Omrop Fryslân

Tsjinstanner yn it Cambuurstadion is FC Dordrecht. Ofrûne wike besoarge FC Volendam Cambuur it earste ferlies yn de tarieding op it nije seizoen. Earder wûn de ploech út Ljouwert fan ONS Snits, Harkemase Boys en earedifyzjonisten PEC Zwolle en FC Emmen. SC Cambuur begjint freed 28 augustus oan de nije kompetysje mei in thúswedstriid tsjin NEC út Nijmegen.