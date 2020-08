SC Hearrenfean ferliest útwedstriid tsjin FC Utrecht

Dramatysk begjin

De klup fan trainer Johnny Jansen kaam al nei seis minuten op in 1-0 efterstân troch in doelpunt fan Django Warmerdam. Dêr bleau it foar de Friezen net by. Nei 36 minuten stie it 3-0 foar FC Utrecht troch goals fan Simon Gustafson en Adrian Dalmau.

Nei de oanslutingstreffer fan Hajal yn de lêste minút foar skoft, makke Gyrano Kerk yn de twadde helte seis minuten foar de ein fan de wedstriid de 4-1.