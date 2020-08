Operaasje Fryske Flagge: Jan Dijkstra wennet op Sint Maarten, mar Fryslân bliuwt syn thús

Jan Dijkstra is berne yn Raerd, mar wennet no sûnt in jier as trije op Sint Maarten. Hy kaam dêr telâne fanwegen syn anty-korrupsjewurk by de Landsrecherche. Hy wie der krekt twa moannen en doe krige er te meitsjen mei de fûle tropyske orkaan Irma. "Ik hoopje it noait wer mei te meitsjen", seit Dijkstra dêroer.

De gefolgen fan de orkaan binne noch altyd te fernimmen. Dijkstra: "Se ha hiel wat wurk om alles wer op de rails te krijen, we binne fansels fan it toerisme ôfhinklik. En no krije we de corona, dus it stiet wer in bytsje stil."

De Fryske flagge betsjut in soad foar Dijkstra, it is it symboal fan syn heitelân. "Fryslân bliuwt altyd myn thús en ik kom der ek geregeld. Dit jier soe ik de Slachte rinne. Oan de oare kant, myn freondinne komt út dizze omkriten wei en dat hat ek wol wat. Dus ik stean eins mei beide fuotten oan wjerssiden fan de oseaan."