Diskoteken wolle dúdlikens en perspektyf: "Falt it doek foar it nachtlibben?"

By TDF yn Berltsum binne de dûnsflierren en de skyhut leech. De ûndúdlikheid oer de takomst wurdt soarchlik, fernimt Hylco Reitsma fan de Berltsumer diskoteek. Hy hat grut ferlet fan dúdlikens. "Foardat wy ús saak oars ynrjochtsje, wolle we dochs witte: falt it doek no foar it nachtlibben, foar de diskoteken, of is it in tydlike ûnderbrekking?"

Reitsma hat de saak no mear oerdeis iepen. "It kafee ha wy oars ynrjochte, dat is in deisaak wurden. It wie ek in jûnssaak. Dêrby mochten we it terras fergrutsje, dy mooglikheid ha wy oanpakt. De dochter hat ek kok west yn in oar bedriuw fan ús en dy hat hjir, yn in sealtsje derneist, in ytkafee fan makke. Dat helpt ús wol de simmer troch."