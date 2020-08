Ikoanyske kastanjebeam yn Aldegea (Sm.) kapt: "It wie net feilich mear"

It sil in gemis wêze foar it doarp. Salang't de minsken harren heuge kinne, stie de kastanjebeam al tsjin de Sint-Agathatsjerke oer. "Hy moat sa'n tachtich oant hûndert jier wêze, mar net ien wit hoe âld oft der krekt is", fertelt Bosma.

Mar it grutste gemis sil foar Janke Visser wêze. De beam stie foar hûs. "It is byldbepalend foar it doarp, dus it is spitich dat er fuort moat. Mar der moatte ek gjin ûngelokken barre." Wêr't se wol nei útsjocht, is de sinne dy't har wenkeamer no berikke kin. "De earste tûken binne der no ôf en ik sjoch gelyk dat it in stik ljochter is. Mar oer in wike is it fêst alwer hiel gewoan!"