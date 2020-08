Earste fergeze parrebeammen oankommen yn Fryslân

It inisjatyf Meer Bomen Nu besiket 150.000 parrebeammen te rêden fan fersnipperder. De beammen soene nei it bûtenlân, mar dat kin fanwegen de coronakrisis net. Dêrom wurde de beammen oer hiel Nederlân útsutelje. De earste 4.000 parrebeammen arrivearren tongersdeitemoarn op Ecopark De Wierde fan Omrin op It Hearrenfean.