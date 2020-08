Gjin besmettingen op skoalle De Boustien De Westereen

Earder fan 'e wike waard in ûnderwizer nei hûs ta stjoerd omdat in gesinslid posityf test hie op it coronafirus. De learkrêften dy't kontakt hân hiene mei de ûnderwizer hawwe harren doe fuortendaliks teste litten. De learlingen binne doe wer oergien op thúsûnderwiis. De groepen sân en acht fan de skoalle hawwe nije wike noch oanpast les. Fierders giet alle wer syn normale gong.

By in skoalle yn Damwâld wie mooglik ek sprake fan in coronabesmetting. Ut in test die bliken dat dat ek net sa wie.