Ruurd Wiersmahûs slút doarren yn ferbân mei corona

It Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard hâldt fan snein 23 augustus ôf syn doarren ticht yn ferbân mei de corona-útbraak yn de gemeente Noardeast-Fryslân. It bestjoer fynt dat it in soarchplicht hat rjochting syn frijwilligers en wol harren net bleatstelle oan besmetting.