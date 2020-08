Soargen oer takomst bousektor, "takom jier oprinnend nei fiif prosint"

Bouprojekten hawwe yn trochsneed in lang foartrajekt fan fergunningen. "Oan it begjin leit it ek stil", seit Cornel. Hy makket him soargen oer de situaasje. "Oars dogge wy altyd in soad oan lokale projekten, lykas werstel fan lytsere diken en fytspaden. Dat bart no ek net, mei as gefolch in ûnwisse takomst. Aanst moatte wy minsken dien jaan dy't wy letter wer oannimme moatte, as wer better giet. Dat is net goed foar de kontinuiteit."

Fierders stekke wenningbouferieningen minder jild yn nijbouprojekten, omdat se in ferhierdersheffing betelje moatte oan it Ryk. As de Haagske lobby derfoar soarget dat de wenningkorporaasjes dy heffing net mear hoege te beteljen, "dan hawwe wy dêr as bou ek wer wille fan."