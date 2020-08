Simmerblog: Simmer yn Makkum

Nei Balk, Dokkum en De Gordyk binne we mei de Simmer yn Fryslân-toer no op besite yn Makkum. Miskien wol tapaslik, want it liket foarearst de lêste strândei te wurden. Noch gjin strân foar ferslachjouwer Johanna Brinkman, want we moatte earst mar ris even witte watfoar doarp Makkum no eins is. Dêrfoar hat sy by De Waach ôfpraat mei Otto Gielstra fan de feriening Ald Makkum.