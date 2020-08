Allinnich seizoenkaarthâlders wolkom yn Cambuurstadion

Cambuur seit dit seizoen net garandearje te kinnen dat eltsenien op itselde plak of deselde tribune sit as oanjûn op harren seizoenkaart. Dy passen binne dêrom net jildich. Seizoenkaarthâlders moatte foarôf oan in thúswedstriid sels online in stoel kieze en dan ek ferplicht sitten gean op de stoel dy't oanjûn stiet op it e-ticket. Tagong ta it stadion is der allinnich mei it e-ticket.

Plak net oerdraachber

Seizoenkaarthâlders dy't in plak útkeazen hawwe yn it stadion, meie dat net trochjaan oan freonen of famyljeleden. It plak is net oerdraachber. Tagongskaarten stean op namme en binne persoansbûn, sadat achterôf neigien wurde kin wa't wêr siet yn it stadion.

"Het nieuwe normaal in de voetbalstadions is voor iedereen nieuw en bovendien kan het zijn dat de wet- en regelgeving in de loop van tijd wordt aangepast", skriuwt Cambuur op harren webside. De thúswedstriden wurde dêrom yndield yn blokken fan trije en nei ôfrin fan elts blok wurde alle maatregels evaluearre, ûnder oare yn gearspraak mei de supportersferiening. Oan de hân dêrfan wurdt, wêr nedich, bystjoerd.