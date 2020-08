Ekstra boeremerk yn Wâldsein nei suksesfolle simmer

Eltse tongersdei yn july en augustus kamen der sa'n 25 standhâlders nei de streekproduktenmerk by de passantehaven yn Wâldsein ta. Tongersdei bart dat foar it lêst dizze simmer. "Om 8.00 oere begjint in groepke fan fjouwer frijwilligers de merk wer op te bouwen", leit Ketelaar út.

De hiele merk is oanpast sadat dy oerienkomt mei de coronamaatregels fan it RIVM. "Minsken moatte trochstreame, dus we hawwe in rûte by de kreamen del, in ienrjochtingrûte, sadat minsken elkoar net tsjinkomme." Besikers moatte pylken dy't op de dyk oanjûn stean, folgje. "Minsken hâlde har der aardich oan", fertelt Ketelaar.

Soad toeristen

De merk luts ek yn coronatiid noch in soad besikers. "De camping yn it doarp sit aardich fol. We hawwe fan it simmer fansels in hiel soad toeristen hân yn Fryslân. Dy lutsen nei Wâldsein doe't der op oare plakken yn de provinsje net in soad iepen wie." De standhâlders wiene yn dy tiid ek gewoan fan de partij.

Om't de merk sa'n suksesfolle simmer hân hat, wurdt der op Iepen Monumintedei, sneon 12 septimber, in ekstra edysje organisearre. Dy is fan 11.00 oant 17.00 oere.