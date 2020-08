Boppeboukoördinator Hooijmaaijers: "Lesgeven is niet een steriel beroep"

Boppeboukoördinator Eelko Hooijmaaijers fynt de earste lesdei spannend. "We gaan afwachten wat er gaat gebeuren: of er nieuwe maatregelen bij komen en of het lukt om leerlingen uit elkaar te houden." Om't coronabesmettingen de ôfrûne tiid mear en mear barre ûnder jongerein, hat de skoalle in soad maatregels naam om de bern te sprieden. Hooijmaaijers: "Ook hebben we voor de bovenbouwklassen maatregelen genomen om te zorgen dat er geen contact is met het schoolpersoneel binnen 1,5 meter."

'Steryl berop'

Dat docht de skoalle troch derfoar te soargjen dat learlingen al yn it lokaal sitte as de lessen begjinne. En learlingen wurdt mei klam frege harren hannen en tafels te ûntsmetten as de lessen begjinne. Lesjaan is lykwols net in 'steryl berop', seit Hooijmaaijers: "Je hebt met kinderen te maken, die elkaar en ons heel lang niet hebben gezien. Ze komen naar je toe om te vertellen hoe hun vakantie is gegaan. Dus die afstand houden alsof je in een ziekenhuis bent, is op een school gewoon niet mogelijk."

"Kinderen ontzettend gemist"

De skoalle hat dúdlike ôfspraken makke, ek mei âlden, as bern klachten krije. "Thuisblijven, laten testen, niet op school komen", leit Hooijmaaijers út. Der binne al learlingen mei sûnensklachten as astma, of mei âlden dy't sûnensklachten hawwe, dy't net nei skoalle ta komme. Ek in oantal meiwurkers bliuwt út foarsoarch thús. Hooijmaaijers is lykwols bliid dat de skoalle wer iepen is. "We hebben de kinderen ontzettend gemist. We merken ook dat leerlingen zelf heel blij zijn dat ze weer op school zijn en elkaar weer kunnen zien."